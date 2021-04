Inter, Zhang a Milano: domani previsti incontri in sede (Di mercoledì 28 aprile 2021) Steven Zhang è a Milano: il presidente dell’Inter oggi è atterrato nel capoluogo lombardo. domani iniziano gli incontri in sede Steven Zhang è vicino alla squadra anche fisicamente da oggi. Il presidente nerazzurro infatti è atterrato in mattinata a Milano e sarà al fianco della squadra nelle ultime gare stagionali. Come rivela Sky Sport, domani sono previsti incontri in sede: argomenti relativi alla situazione economica. Per quanto riguarda Antonio Conte e una nuova “villa Bellini” occorrerà aspettare la fine della stagione e la matematica certezza dello Scudetto per programmare la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 aprile 2021) Stevenè a: il presidente dell’oggi è atterrato nel capoluogo lombardo.iniziano gliinStevenè vicino alla squadra anche fisicamente da oggi. Il presidente nerazzurro infatti è atterrato in mattinata ae sarà al fianco della squadra nelle ultime gare stagionali. Come rivela Sky Sport,sonoin: argomenti relativi alla situazione economica. Per quanto riguarda Antonio Conte e una nuova “villa Bellini” occorrerà aspettare la fine della stagione e la matematica certezza dello Scudetto per programmare la prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

capuanogio : ?? Steven #Zhang atteso a Milano domani dopo mesi di assenza. In dirittura l'accordo con Bain Capital per un presti… - FcInterNewsit : GdS - Zhang chiude l'affare con Bain Capital. Inter rafforzata: liquidità senza peggiorare la situazione debitoria - DiMarzio : Il presidente dell'#Inter è atterrato in mattinata #Zhang - BombeDiVlad : ???? Il presidente dell'#Inter è atterrato in #Italia ?? Settimana di incontri per il numero uno dei nerazzurri… - GEsonerati : ??ULTIM'ORA?? Guess who's back? Il presidente dell'#Inter Steven #Zhang è arrivato a #Milano con un volo privato. Da… -