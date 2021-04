Santoro a La7: “Oggi in tv il conformismo è ovunque. M5s? Mi sarei aspettato rivoluzione in Rai e invece si sono accomodati sulle poltrone” (Di martedì 27 aprile 2021) “È ovvio che la tv mi manchi. È il mio lavoro, mi sento ancora capace di fornire ancora qualche contributo. Ma evidentemente un personaggio come me, in una situazione dove mi sembra dominare una sorta di conformismo che si estende sulla televisione come una cortina di fumo, è un po’ difficile da governare”. sono le parole di Michele Santoro, ospite di “Otto e mezzo”, su La7. E aggiunge: “Mi aspettavo che l’era dei 5 Stelle avrebbe portato una lotta contro la censura, una trasgressione violenta nella Rai. E invece si sono immediatamente accomodati sulle poltrone, piuttosto che riformare il servizio pubblico. Avrei visto bene Marco Travaglio direttore del Tg1, perché così si fanno le rivoluzioni. È un anno e mezzo che vedo tutte le edizioni dei tg e si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “È ovvio che la tv mi manchi. È il mio lavoro, mi sento ancora capace di fornire ancora qualche contributo. Ma evidentemente un personaggio come me, in una situazione dove mi sembra dominare una sorta diche si estende sulla televisione come una cortina di fumo, è un po’ difficile da governare”.le parole di Michele, ospite di “Otto e mezzo”, su La7. E aggiunge: “Mi aspettavo che l’era dei 5 Stelle avrebbe portato una lotta contro la censura, una trasgressione violenta nella Rai. Esiimmediatamente, piuttosto che riformare il servizio pubblico. Avrei visto bene Marco Travaglio direttore del Tg1, perché così si fanno le rivoluzioni. È un anno e mezzo che vedo tutte le edizioni dei tg e si ...

