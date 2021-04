Paura a Grosseto Precipita un ascensore | ferite due donne | illeso bambino di un anno

Advertising

NazioneGrosseto : Paura a Grosseto. Precipita un ascensore: ferite due donne, illeso un neonato - NazioneGrosseto : Paura a Grosseto, precipita un ascensore - qn_lanazione : Paura a #Grosseto. Precipita un ascensore: ferite due donne, illeso un neonato -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Grosseto

LA NAZIONE

Precipita un ascensore in un condominio a: ferite due donne (madre e figlia di 51 e 28 anni) mentre è rimasto illeso un bambino di un anno che era in braccio alla mamma. Verso le 16.30 di oggi i carabinieri sono intervenuti in ..., precipita un ...I pompieri hanno dovuto forzare l’impianto e le porte ma in poco tempo sono riusciti a liberare le due donne che poi sono state soccorse dai ...Grosseto, 27 aprile 2021 - Precipita un ascensore in un condominio a Grosseto: ferite due donne mentre illeso il neonato che era in braccio alla mamma. Verso le 16.30 di oggi i carabinieri sono interv ...