(Di martedì 27 aprile 2021) Su alcuni dei gruppi Telegram che io e Noemi monitoriamo è appena uscito un video che sapevamo di avere già visto in passato. Il video a cui facciamo riferimento è questo: Mostra una scalinata all’interno di un, una scalinata LED su cui è stata trasmessa tra le altre un’immagine che mostra la classicanazista. Chi la condivide ora lo fa con testi simili a questo: Ucraina, il paese che supporta USA, Canada, Regno Unito. Il simbolo nazista…. Nessun riferimento temporale, nessuna spiegazione. Solo la voglia di attaccare l’Ucraina e i Paesi che supporta dando a intendere che siano in qualche modo accumunabili ai nazisti. Come vi dicevo il video l’avevamo già visto e difatti basta cercare in rete per accorgersi che la sua prima apparizione risale almeno al 2019. Il problema di cui ci siamo resi conto solo ora ...

La svastica sulle scale del centro commerciale ucraino. Combattiamo la false informazioni veicolate online, sui giornali e in televisione. Scopri di più su Butac.it.