Graduatorie ATA terza fascia: la pubblicazione avverrà nella stessa data in tutte le scuole della provincia (Di martedì 27 aprile 2021) Scaduto ieri il termine di presentazione della domanda di terza fascia ATA, ora si pensa alla pubblicazione delle Graduatorie. Sarà la scuola capofila, quella a cui è indirizzata la domanda, a valutare la stessa. Sarà invece la scuola presso la quale l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro a effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 27 aprile 2021) Scaduto ieri il termine di presentazionedomanda diATA, ora si pensa alladelle. Sarà la scuola capofila, quella a cui è indirizzata la domanda, a valutare la. Sarà invece la scuola presso la quale l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro a effettuare i controlli delle dichiarazioni presentate. L'articolo .

Advertising

Ticonsiglio : Iter pubblicazione Graduatorie ATA terza fascia: tutti gli step <p>In questa guida utile ti spieghiamo in modo semp… - FalcionelliFede : RT @Ticonsiglio: Novità graduatorie personale ATA terza fascia 2021: domande aperte, bando, ricorsi <p>Ecco tutte le novità sulle graduator… - TecnicaScuola : Graduatorie Ata: ultimo giorno di proroga per la domanda [VIDEO TUTORIAL] -- - orizzontescuola : ATA, chi ha raggiunto i 24 mesi e ha cambiato provincia della III fascia non può inserirsi nelle graduatorie perman… - InfogioGe : RT @Ticonsiglio: Novità graduatorie personale ATA terza fascia 2021: domande aperte, bando, ricorsi <p>Ecco tutte le novità sulle graduator… -