Donnarumma alla Juve? Contatti tra le parti: tutto dipenderà da una cosa (Di martedì 27 aprile 2021) Gigio Donnarumma verso la Juve: avvicinamento decisivo con Szczesny che potrebbe viaggiare verso la Premier Il futuro di Gigio Donnarumma potrebbe tingersi presto di bianconero. Il portiere in scadenza con il Milan non ha trovato ancora l'accordo per il rinnovo: a meno di clamorose accelerazioni, a giugno sarà svincolato. Come riporta Nerozzi de La Stampa, l'estremo difensore è ora molto vicino alla Juve. Il suo arrivo sarebbe ovviamente legato alla partenza di Szczesny, che invece dovrebbe approdare in Premier League. #Donnarumma molto vicino alla #Juve (se i bianconeri riescono a chiudere per #Szczesny in Premier) — Massimiliano Nerozzi (@MaxNerozzi) April 27, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

