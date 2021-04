Una cantante | ma soprattutto una donna che ha trovato finalmente un suo equilibrio

Leggi su iodonna

(Di lunedì 26 aprile 2021) «Cantare per me è una certezza necessaria». Giorgia, la voce più soul e dallo straordinario timbro del cantautorato italiano compie 50 anni. Corpo esile e presenza esplosiva sul palco Giorgia Todrani – questo il suo nome all’anagrafe – nasce a Roma il 26 aprile 1971. Cantautrice, musicista, produttrice discografica e conduttrice radiofonica dagli inconfondibili acuti. Giorgia: una vita per la musica (e per l’amore) guarda le foto Voce limpida e unica, già dalle prime note al pianoforte il viaggio prende forma: protagonista di potenti esibizioni in acustico o “a cappella”, frutto di un talento ...