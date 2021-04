Ram - Il 1500 TRX in Italia con una variante ad hoc (Di lunedì 26 aprile 2021) Il nuovo top di gamma Ram, il 1500 TRX, arriva in Italia anche in una variante specifica commercializzata dalla Fioravanti Motors, che già si occupa della Ford Bronco Sport. L'importatore parallelo renderà disponibile il pick-up con una dotazione ad hoc, a un prezzo su richiesta. 712 CV per il V8 Hellcat. La versione TRX adotta il noto V8 Hellcat di 6.2 litri con compressore volumetrico da 712 CV e 881 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico otto marce e alla trazione integrale. La velocità massima è autolimitata a 190 km/h, ma l'accelerazione è da supercar: per lo 0-100 km/h bastano quattro secondi. Dotazioni al top. L'assetto, con ammortizzatori Bilstein regolabili, è specifico e risulta più alto di 50 mm rispetto alle altre versioni, mentre le carreggiate crescono di 80 mm vista la presenza dei pneumatici speciali da 35". Le ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 26 aprile 2021) Il nuovo top di gamma Ram, ilTRX, arriva inanche in unaspecifica commercializzata dalla Fioravanti Motors, che già si occupa della Ford Bronco Sport. L'importatore parallelo renderà disponibile il pick-up con una dotazione ad hoc, a un prezzo su richiesta. 712 CV per il V8 Hellcat. La versione TRX adotta il noto V8 Hellcat di 6.2 litri con compressore volumetrico da 712 CV e 881 Nm di coppia abbinato a un cambio automatico otto marce e alla trazione integrale. La velocità massima è autolimitata a 190 km/h, ma l'accelerazione è da supercar: per lo 0-100 km/h bastano quattro secondi. Dotazioni al top. L'assetto, con ammortizzatori Bilstein regolabili, è specifico e risulta più alto di 50 mm rispetto alle altre versioni, mentre le carreggiate crescono di 80 mm vista la presenza dei pneumatici speciali da 35". Le ...

