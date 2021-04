Oltre 800 monrealesi vaccinati all’ospedale Ingrassia

Leggi su monrealelive

(Di lunedì 26 aprile 2021) MONREALE – Grande successo per la campagna vaccinale realizzata grazie all’intesa Comune-Asp. Sono più di 800 i vaccini Pfizer somministrati ai cittadinifragili e over 80 dal 16 marzo a oggi. Un grande successo e ottimi risultati raggiunti grazie alla sinergia creatasi tra il Comune di Monreale e l’Asp Palermo che ha reso possibile le vaccinazioni presso l’ospedale. Lo conferma una nota stampa dell’amministrazione comunale. I cittadinihanno potuto beneficiare del presidio ospedaliero di prossimità evitando di doversi recare in punti ben più distanti come precedentemente stabilito dalla piattaforma regionale che aveva assegnato destinazioni come Partinico, Corleone, Petralia, Cefalù, e Messina. Punti raggiungibili con una certa complessità se si considerano le naturali difficoltà dovute all’età degli ...