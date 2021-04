Lazio-Milan, Inzaghi: “Una vittoria netta, ai ragazzi dico una cosa. Maldini? A fine partita mi ha detto che…” (Di lunedì 26 aprile 2021) Stasera una grande Lazio, rossoneri sorpresi.Queste le parole di Simone Inzaghi, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il Milan. I biancocelesti hanno ottenuto un successo molto importante in chiave Champions League, specialmente perché conquistato contro una diretta rivale per l'accesso alla più importante palcoscenico europeo. Intervistato in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport, Inzaghi ha voluto sottolineare in primissimo luogo l'importanza e il peso specifico significativo dei tre punti conquistati sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico.Milan, Ibrahimovic e il caso scommesse: l’Uefa apre un’indagine disciplinare. Ecco cosa rischia Di seguito le sue parole: "Era una finale, l'ultima chance per restare attaccati ai primi posti. I ragazzi ... Leggi su mediagol (Di lunedì 26 aprile 2021) Stasera una grande, rossoneri sorpresi.Queste le parole di Simone, intervenuto al termine della sfida di Serie A contro il. I biancocelesti hanno ottenuto un successo molto importante in chiave Champions League, specialmente perché conquistato contro una diretta rivale per l'accesso alla più importante palcoscenico europeo. Intervistato in diretta esclusiva ai microfoni di Sky Sport,ha voluto sottolineare in primissimo luogo l'importanza e il peso specifico significativo dei tre punti conquistati sul rettangolo verde dello Stadio Olimpico., Ibrahimovic e il caso scommesse: l’Uefa apre un’indagine disciplinare. Eccorischia Di seguito le sue parole: "Era una finale, l'ultima chance per restare attaccati ai primi posti. I...

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - AntoVitiello : Il #Milan sta buttando via una stagione, ma d'altronde se non riesce a segnare nemmeno con le mani si fa dura. Giro… - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - Tractor220510 : @MareMos63645927 Questo dopo Lazio - Milan, vero capolavoro di disagio - rudy_altrementi : RT @baffi_francesco: Chissà come finirà stasera Lazio-Milan? #Salviniportasfiga -