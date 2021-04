Il Segreto | Megan Montaner ci va fuori di testa | Cos’è?

(Di lunedì 26 aprile 2021)è uno dei grandi protagonisti della soap opera Il. Questa splendida ragazza vadiper una cosa, andiamo a scoprire cosa.Prima di scoprire tutto andiamo a leggere le anticipazioni per la puntata di oggi, 26 aprile 2021, in onda su Rete 4 attorno all’ora di pranzo. In una circostanza di grande sofferenza Soledad si troverà costretta a sposare il marchese di Albi. I due però prima firmano un patto prematrimoniale che porta la cessione all’uomo dell’eredità che in realtà spetta alla ragazza. Una situazione che sicuramente fa capire come le cose in merito non siano sufficientemente chiare. LEGGI ANCHE >>> Un dolorosissimo addio in Un Posto al Sole Donna Francisca chiederà a Pedro di essere ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Segreto Megan

Altranotizia

La regina infatti indossava la stessa spilla che portava all'ultimo giorno in cui tutta la famiglia si è riunita per un felice evento: le nozze di Harry e. L'accessorio in questione è proprio ..."If Only" ("Si lo hubiera sabido") Creata dallo sceneggiatore turco Ece Yörenç con protagonistaMontaner ( Il), racconta della trentenne Emma insoddisfatta della sua relazione ...«La Regina Elisabetta non abdicherà mai e Harry e Meghan Markle spariranno». Ne è convinto Andrew Morton, noto per la famosa biografia di Lady Diana, quella in ...(Marie Claire) Secondo un insider a People la moglie di Harry ha fatto tutto senza troppo clamore e in gran segreto per dare conforto a Sua Maestà. (Foto: Kikapress – Music: “Summer” from Bensound.com ...