Idea Scuola | le scuole italiane tra le peggiori d’Europa in termini di ricambi d’aria per studente

(Di lunedì 26 aprile 2021) ComunicatoComitato Nazionale - In quali condizioni i circa 5 milioni di studenti del primo ciclo ed i relativi docenti hanno affrontato quest'anno scolastico sempre in presenza al 100% - salvo sporadiche eccezioni - indi sicurezza legata all'epidemiologia Covid-19? Ed in quali studenti e personale tutto del secondo ciclo, a parte gli assurdi balletti nelle % di frequenza in presenza? L'articolo .

Advertising

EnfantProdige : RT @jan_novantuno: L'amicizia con Federico Fellini, con Hugo Pratt e con Andrea Pazienza. E poi gli anni della scuola, la scoperta del fume… - jan_novantuno : L'amicizia con Federico Fellini, con Hugo Pratt e con Andrea Pazienza. E poi gli anni della scuola, la scoperta del… - mariaprodi : @BentivogliMarco @CottarelliCPI @AlfonsoFuggetta @CarloCalenda @SilviaZanella_ @PietroIchino @ApreaValentina… - luckymia3 : @e_girasoli @LiaPomponio È purtroppo diffusa l’idea che oggi molte famiglie facciano certificare i figli per avere… - caramelline303 : ci vogliono far andare a scuola fino alle 15 omg si ottima idea io farei fino alle 20 già che ci siamo ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Idea Scuola

Orizzonte Scuola

... "Tu sei politico?" , "Andavi bene a?" , "Hai ammazzato qualcuno?" , "Qualcuno ha ammazzato ... Bonolis ha affermato entusiasta di aver trovato un'perfetta per farlo partecipare ai programmi ...Bozza decreto Covid: certificazione verde, visite a casa limitate,e sì al calcetto Dai 16 anni in su, calendario provvisorio delle vaccinazioni anti - Covid in ...sono state basate su un', ...L'assessore regionale all'Edilizia ha chiesto al Governo uno stanziamento di 200 milioni di euro per le scuole marchigiane tramite il Recovery Fund ...In quali condizioni i circa 5 milioni di studenti del primo ciclo ed i relativi docenti hanno affrontato quest'anno scolastico sempre in ...