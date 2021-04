Giorgia come un girasole: 50 anni in compagnia della sua voce unica (Di lunedì 26 aprile 2021) Ebbene sì, oggi è uno di quei giorni in cui un po’ tutti ci accorgiamo che il tempo passa, andando a controllare la nostra carta d’identità escludendo il rischio di qualche errore di calcolo. Perché pensare che un’eterna ragazza come Giorgia, tra le voci più belle del nostro panorama musicale, abbia appena spento 50 candeline, fa un certo effetto. Il tempo, anche se l’aspetto fisico non sembrerebbe essere d’accordo, è passato anche per lei. Ridurre peraltro il talento di Giorgia Todrani (questo il suo nome all’anagrafe) alla sua capacità di vocalizzare sarebbe oltremodo ingiusto. L’artista romana classe 1971 è infatti anche autrice di oltre un centinaio di pezzi, ma anche produttrice discografica di ottimo livello. La musica peraltro Giorgia ce l’ha sempre avuta nel destino. Suo padre, Giulio Todrani, fu membro del duo ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 26 aprile 2021) Ebbene sì, oggi è uno di quei giorni in cui un po’ tutti ci accorgiamo che il tempo passa, andando a controllare la nostra carta d’identità escludendo il rischio di qualche errore di calcolo. Perché pensare che un’eterna ragazza, tra le voci più belle del nostro panorama musicale, abbia appena spento 50 candeline, fa un certo effetto. Il tempo, anche se l’aspetto fisico non sembrerebbe essere d’accordo, è passato anche per lei. Ridurre peraltro il talento diTodrani (questo il suo nome all’anagrafe) alla sua capacità di vocalizzare sarebbe oltremodo ingiusto. L’artista romana classe 1971 è infatti anche autrice di oltre un centinaio di pezzi, ma anche produttrice discografica di ottimo livello. La musica peraltroce l’ha sempre avuta nel destino. Suo padre, Giulio Todrani, fu membro del duo ...

