Gattuso | non solo la vittoria | da Torino arriva un’altra ottima notizia

Un gol bellissimo quello segnato da Tiemouè Bakayoko al Torino, una vera e propria saetta quella del giocatore francese. Il centrocampista di proprietà del Chelsea è bravissimo a crearsi da solo l'occasione da rete, controllando benissimo il pallone e scagliando poi un tiro violento che non ha lasciato alcuno scampo a Sirugu. Ma la prestazione di Bakayoko non va valutata solo per il gol segnato, ma nel complesso. Il giocatore anche con il Torino ha tenuto bene la posizione, è riuscito spesso a contrastare gli avversari, alzando una diga a centrocampo. Purtroppo, almeno in un paio di occasioni, ha peccato di troppa sicurezza, aprendo spazi al contropiede avversario. Un calciatore che occupa la sua posizione non si può permettere sbavature, perché quando perde la palla lascia la difesa scoperta agli attacchi degli ...

