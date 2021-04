Da delinquente a modello da seguire, il Financial Times esalta l’Italia di Draghi: “i rapporti con l’Europa adesso sono sbocciati” (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Roberto Monaldo / Ansa l’Italia, in particolare all’interno dell’UE, è stata percepita negli ultimi anni come un Paese dal fortissimo potenziale ma con prestazioni deboli, e questo ha indebolito il suo impatto sulla politica estera. Con l’arrivo del Premier Mario Draghi però la visione è totalmente cambiata “La delinquente Italia torna ad essere un modello”. Titola così il Financial Times che esalta i primi mesi di Mario Draghi da Presidente del Consiglio. I tempi di Luigi Di Maio e Matteo Salvini sono superati, adesso il Belpaese torna a far sentire in modo imponente la propria voce all’interno delle dinamiche europee. “Dietro le quinte i diplomatici italiani si sono trovati sempre più ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Foto di Roberto Monaldo / Ansa, in particolare all’interno dell’UE, è stata percepita negli ultimi anni come un Paese dal fortissimo potenziale ma con prestazioni deboli, e questo ha indebolito il suo impatto sulla politica estera. Con l’arrivo del Premier Marioperò la visione è totalmente cambiata “LaItalia torna ad essere un”. Titola così ilchei primi mesi di Marioda Presidente del Consiglio. I tempi di Luigi Di Maio e Matteo Salvinisuperati,il Belpaese torna a far sentire in modo imponente la propria voce all’interno delle dinamiche europee. “Dietro le quinte i diplomatici italiani sitrovati sempre più ...

