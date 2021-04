Così l'Ue ci giudicherà passo per passo (Di lunedì 26 aprile 2021) Il piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, presentato oggi da Mario Draghi in Parlamento, planerà sul tavolo della Commissione Europea entro la scadenza del 30 aprile, in linea con i piani dei paesi maggiormente interessati al pacchetto anti-crisi del Next Generation Eu. La Francia lo presenterà mercoledì. Attesi in questi giorni anche il piano spagnolo e quello greco, il Portogallo è stato il primo la scorsa settimana. Dal 30 aprile dunque scattano i due mesi di tempo nel corso dei quali, si apprende da fonti Ue, i tecnici della Commissione Europea chiederanno un vero e proprio crono-programma delle riforme da attuare a tutti i paesi che avranno presentato i piani. Nello specifico italiano, l’esame europeo non si è dunque esaurito con il disco verde ottenuto nel weekend, dopo le richieste di chiarimento avanzate nel filo diretto tra Bruxelles, da una parte, Palazzo Chigi e ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 26 aprile 2021) Il piano nazionale di ripresa e resilienza italiano, presentato oggi da Mario Draghi in Parlamento, planerà sul tavolo della Commissione Europea entro la scadenza del 30 aprile, in linea con i piani dei paesi maggiormente interessati al pacchetto anti-crisi del Next Generation Eu. La Francia lo presenterà mercoledì. Attesi in questi giorni anche il piano spagnolo e quello greco, il Portogallo è stato il primo la scorsa settimana. Dal 30 aprile dunque scattano i due mesi di tempo nel corso dei quali, si apprende da fonti Ue, i tecnici della Commissione Europea chiederanno un vero e proprio crono-programma delle riforme da attuare a tutti i paesi che avranno presentato i piani. Nello specifico italiano, l’esame europeo non si è dunque esaurito con il disco verde ottenuto nel weekend, dopo le richieste di chiarimento avanzate nel filo diretto tra Bruxelles, da una parte, Palazzo Chigi e ...

