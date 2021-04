Clubhouse e NFL annunciano una partnership per seguire il Draft 2021

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021)e NFL si mettono insieme per offrire ai tifosi una programmazione esclusiva sul sorteggio delle nuove leve del football americano.e Nfl per il(pixabay.com)Un accordo a suo modo storico.annuncia la primacon il mondo dello sport di altissimo profilo, annunciando la diretta deldella National Football League, ovvero l’evento più atteso dell’off-season di football americano e in generale dell’anno, in cui le squadre scelgono i giocatori provenienti dai college. La app che nei primi mesi del 2020 ha dato il via al fenomeno audio tra i social network, è ancora in fase di test ed è unicamente accessibile tramite invito ai soli possessori di dispositivi iOS (ma dovrebbe presto ...