Viabilità Roma Regione Lazio del 25-04-2021 ore 07 | 30

(Di domenica 25 aprile 2021)DEL 25 APRILEORE 07:20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO COL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. CIRCONE AL MOMENTO SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA INVECE I LAVORI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE PER URGENTI VERIFICHE TECNICHE, DALLE ORE 22:00 DEI GIORNI 26 E 27 APRILE, SULL’AUTOSTRADA A24, VERRA’ CHIUSA LA TRATTA TRA LO SVINCOLO DI VICOVARO/MANDELA E LO SVINCOLO DI CARSOLI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI DI MARCIA. IN CHIUSURA RICORDIAMO CHE SONO NUOVAMENTE ATTIVE LE LINEE S, IL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO TPL GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLAIN COLLABORAZIONE CON ...