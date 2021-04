Verdetto per il raddoppio della cava Magnodeno a fine mese, ma c'è chi dice no (Di domenica 25 aprile 2021) Gli atti d'inchiesta non sono completi, per questo è stato chiesto di ritardare ancora il Verdetto sul Magnodeno. A domandare più tempo sono gli attivisti del Comitato "Salviamo il Magnodeno" (in foto)... Leggi su ilgiorno (Di domenica 25 aprile 2021) Gli atti d'inchiesta non sono completi, per questo è stato chiesto di ritardare ancora ilsul. A domandare più tempo sono gli attivisti del Comitato "Salviamo il" (in foto)...

Advertising

fanpage : Il verdetto è arrivato poco fa. Derek Chauvin è stato giudicato colpevole per la morte di George Floyd - Agenzia_Ansa : La Cassazione, si legge nel verdetto 14862, ha negato ad Edson Tavares - il 33enne condannato definitivamente a 15… - FrancescoBonif1 : “Prego per un verdetto giusto”, aveva detto ieri Joe Biden. E, alla fine, il verdetto ha fatto davvero giustizia pe… - Olty86 : Verdetto tirato per le lunghe, Maria elogia Raffaele per l'aspetto umano, ma nulla sul canto. Deddyno nel complesso… - melxx_17 : Oggi 2 ore per dare il verdetto, settimana scorsa ha aperto il collegamento, ha detto martina e ha chiuso #Amici20 -