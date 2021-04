Usare il girello è davvero utile o è meglio non farlo?

Leggi su donnaglamour

(Di domenica 25 aprile 2021) Prima che il bimbo inizi a camminare arriva il momento di decidere se farglio no il, ecco cosa dovremmo considerare. L’utilizzo dei girelli per bambini è spesso al centro delle discussioni, c’è chi è favorevole all’uso e chi invece lo sconsiglia. Vediamo di fare un po’ di chiarezza sul ruolo del, èun valido aiuto per aiutare il bimbo a camminare? Oppure sarebbenon utilizzarlo? Prendiamo in esame alcune considerazioni per fare luce sulla questione.per bambini: sì o no? Sull’utilizzo delvige ancora un acceso dibattito, anche se per lo più il suo utilizzo è sconsigliato per diverse motivazioni. In primo luogo il suo utilizzo, invece, di favorire lo sviluppo della muscolatura e instradare il piccolo verso ...