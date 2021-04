Rally Croazia 2021, Sébastien Ogier trionfa per sei decimi su Evans! Finale al cardiopalma (Di domenica 25 aprile 2021) Ultima giornata al cardiopalma quella del Rally di Croazia, tappa del WRC 2021. Nel primo round su asfalto in calendario le emozioni non sono mancate e alla fine della fiera è stato il francese Sébastien Ogier a trionfare. Il campione transalpino a bordo della Toyota Yaris ha preceduto di appena 0?6 il britannico Elfyn Evans (Toyota Yaris) e di 8?1 il belga Thierry Neuville (Hyundai) nonostante un contrattempo poco gradito: il francese, infatti, è stato coinvolto in un incidente nel tratto di trasferimento che portava dal Parco Assistenza di Zagabria alla PS17, la Bliznec – Pila 1 di 25,20 chilometri. @SebOgier crashed on road section between SS17 and SS18@croatiaRally #croatiaRally #wrccroatia ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) Ultima giornata alquella deldi, tappa del WRC. Nel primo round su asfalto in calendario le emozioni non sono mancate e alla fine della fiera è stato il francesere. Il campione transalpino a bordo della Toyota Yaris ha preceduto di appena 0?6 il britannico Elfyn Evans (Toyota Yaris) e di 8?1 il belga Thierry Neuville (Hyundai) nonostante un contrattempo poco gradito: il francese, infatti, è stato coinvolto in un incidente nel tratto di trasferimento che portava dal Parco Assistenza di Zagabria alla PS17, la Bliznec – Pila 1 di 25,20 chilometri. @Sebcrashed on road section between SS17 and SS18@croatia#croatia#wrccroatia ...

