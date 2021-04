Cuba senza i Castro? Cosa ne pensano e cosa cantano i dissidenti

Leggi su formiche

(Di domenica 25 aprile 2021) “Non più bugie/Il mio popolo chiede libertà, non più dottrine. Già non gridiamo patria o morte ma patria e vita/ E cominciamo a costruire quanto sogniamo/ Quanto hanno distrutto con le loro mani/Che non continui lo spargimento di sangue/ Per volere pensare differente/ Chi ha detto cheè vostra/è tutta la mia gente”. Patria e vita è il simbolo dell’attuale resistenzana. Scritta e interpretata dai rapperni Maykel Osorbo ed El Funky, che vivono sull’isola, la canzone è stata vietata dal regime. Non solo perché secondo le autorità rappresenta un insulto allo slogan ufficiale del governo dai tempi della rivoluzione di Fidel, Patria o morte, ma perché ha trasformato lo scenario musicale in un megafono dello scontento popolare attraverso i social network, ultimo bastione della ...