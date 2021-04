Prime crepe nel governo Draghi: se Salvini si impunta (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la fine del governo Conte, voluta soprattutto da Lega e Fratelli d’Italia, si sono aperte le porte ad un governo, che, comunque lo si voglia chiamare, è di fatto un governo di salvezza nazionale, aperto a tutte le forze partitiche contro le quali Mario Draghi, ahimé, ha avuto e ha poco spazio di manovra. Certamente si sono di molto assopite le roboanti e pretestuose bordate di Matteo Salvini si sono smorzate le frecciate di Forza Italia e le suggestive invettive di Giorgia Meloni. Pur continuando a sentire i sommessi brontolii dei due leader delle compagini meno accondiscendenti, questi hanno più il sapore di buffetti dati al governo. Il fatto di non avere ministeri o uomini nel governo, fa sì che FdI, partito monolitico, voglia comunicare di essere sempre vigile ... Leggi su bergamonews (Di sabato 24 aprile 2021) Dopo la fine delConte, voluta soprattutto da Lega e Fratelli d’Italia, si sono aperte le porte ad un, che, comunque lo si voglia chiamare, è di fatto undi salvezza nazionale, aperto a tutte le forze partitiche contro le quali Mario, ahimé, ha avuto e ha poco spazio di manovra. Certamente si sono di molto assopite le roboanti e pretestuose bordate di Matteosi sono smorzate le frecciate di Forza Italia e le suggestive invettive di Giorgia Meloni. Pur continuando a sentire i sommessi brontolii dei due leader delle compagini meno accondiscendenti, questi hanno più il sapore di buffetti dati al. Il fatto di non avere ministeri o uomini nel, fa sì che FdI, partito monolitico, voglia comunicare di essere sempre vigile ...

