Perché il Recovery di Draghi è anche un capolavoro neoliberista (Di sabato 24 aprile 2021) L'elemento politicamente più interessante e forse potenzialmente più divisivo presente all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza – che il Foglio ha anticipato giovedì e che nel pomeriggio di venerdì è stato inviato dal presidente del Consiglio a tutti i ministri del governo – coincide con un filo conduttore che si indovina dopo aver spulciato le 740 mila battute del progetto destinato a riscrivere la storia dell'Italia nei prossimi sei anni. Quel filo conduttore non ha a che fare con una specifica riforma bensì con una precisa visione del paese che nasconde un tratto del Draghi-pensiero che probabilmente avrà fatto soffrire alcuni degli azionisti di questo governo. Il Pnrr di Draghi non ha le sembianze di un cavallo di Troia costruito con l'idea di usare i miliardi che arriveranno dall'Europa per aumentare ancora di più il peso dello ...

