Nuovo decreto Draghi, ecco le regole in vigore dal 26 aprile: quando fare il tampone per potersi spostare (Di sabato 24 aprile 2021) Dal 26 aprile entrano in vigore le regole del decreto riaperture. Nelle regioni gialle i negozi sono tutti aperti. I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, quindi anche il sabato e la domenica Leggi su corriere (Di sabato 24 aprile 2021) Dal 26entrano inledelriaperture. Nelle regioni gialle i negozi sono tutti aperti. I centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi, quindi anche il sabato e la domenica

