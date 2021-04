Lada Granta: il camper più economico al mondo (Di sabato 24 aprile 2021) Il camper è tornato protagonista anche in Italia: effetto Covid - 19 che lo ha rilanciato come ideale compagno di viaggio e lo ha promosso come mezzo per lo smart e soprattutto il remote working. I ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 aprile 2021) Ilè tornato protagonista anche in Italia: effetto Covid - 19 che lo ha rilanciato come ideale compagno di viaggio e lo ha promosso come mezzo per lo smart e soprattutto il remote working. I ...

