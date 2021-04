La pantera di Goro ci ha lasciati | Milva è morta a 81 anni

(Di sabato 24 aprile 2021) La “Rossa” èa 81. La popolare cantante abitava nella casa di via Serbelloni in centro a Milano., insieme a Mina e Ornella Vanoni, è stata protagonista della musica italiana dagliSessanta. Rispetto alle altre ha saputo trasformarsi, usando curiosità, bravura, versatilità. La sua carriera unica è durata oltre 50. Maria Ilva Biolcati era nata a. La “di” è nata il 17 luglio del 1939. “A 7insistevano con mia madre di farmi cantare, lei minimizzava”, ricorderà. A 22approda al festival di Sanremo, dove si qualifica terza con Il mare nel cassetto. Quello stesso anno debutta nel cinema in La bellezza d’Ippolita accanto a Gina Lollobrigida. Sposa Maurizio Corgnati, ...

Advertising

HuffPostItalia : È morta Milva, la Pantera di Goro della canzone italiana - MediasetTgcom24 : E' morta Milva: la 'Pantera di Goro' aveva 81 anni #milva - MiC_Italia : #Milva, il ministro @dariofrance: «Ci lascia grande interprete, addio alla pantera di Goro. La sua voce ha suscitat… - infoitinterno : È morta Milva la Rossa, la 'Pantera di Goro' aveva 81 anni - infoitinterno : È morta Milva, la “pantera di Goro”: aveva 81 anni -

Ultime Notizie dalla rete : pantera Goro

Read More In Evidenza Addio alla 'di': ci lascia Milva 24 Aprile 2021 È morta Milva. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano. Milva - ... Read ...Read More In Evidenza Addio alla 'di': ci lascia Milva 24 Aprile 2021 È morta Milva. La cantante e attrice teatrale dai capelli rossi aveva 81 anni e viveva a Milano. Milva - ... Read ...Addio alla “rossa” della canzone italiana: è morta ieri all’età di 81 anni Milva. Malata da tempo, Ilvia Maria Biolcati viveva a Milano con la segretaria Edith e la figlia Martina. “Milva è stata una ...Se n'è andata Milva, la cantante italiana più apprezzata all'estero, nota come "la Rossa" per i suoi capelli, ma anche per la sua fede politica, orgogliosamente orientata a sinistra.