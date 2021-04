“La maleducazione sentimentale dei giovani” | alcol | dad | droghe | progetto pilota a Forcella

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“I numeri ci dicono che una ragazza su tre e uno su due assumono regolarmente superici nel weekend, la metà degli adolescenti passa su internet più di 5 ore al giorno DAD esclusa, il 25% dellee il 18% dei loro amici fumano abitualmente, il 25% dei maschi e il 10% delle femmine ha fatto uso dileggere, una su due e uno su tre non praticano alcun tipo di sport”. Così il professor Vicenzo Mirone, Ordinario di Urologia dell’Università Federico II di Napoli e Presidente di Fondazione PRO illustra alcuni dei risultati del sondaggio su 1000 ragazzi napoletani tra i 16 e i 19 anni svolto nell’ambito di unche parte dal quartiereper fungere da modello in tutt’Italia. Dati preoccupanti: solo un ragazzo su cinque si è ...

studenti delle scuole di Napoli e provincia, e lanciare il progetto "La maleducazione sentimentale dei giovani" realizzato dalla Fondazione Pro con il contributo della Fondazione Banco di Napoli con le associazioni, Annalisa Durante, Legambiente e Samb e Diop; con II Municipalità, Fondazione Pro e scuole. Tempo di lettura: 3 minuti "I numeri ci dicono che una ragazza su tre e uno su due assumono regolarmente superalcolici nel weekend, la metà degli adolescenti passa su internet più di 5 ore al giorno DAD esclusa, il 25% delle ragazze e il 18% dei loro amici fumano abitualmente, il 25% dei maschi e il 10% delle femmine ha fatto uso di droghe leggere, una su due e uno su tre non praticano alcun tipo di sport".