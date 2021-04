Kean: “Mi è dispiaciuto lasciare la Juve. Se tornerò? Vedremo” (Di sabato 24 aprile 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del PSG, in prestito dal Tottenham, Moise Kean, ha parlato anche del passato, della sua storia, della Juve e del futuro. Queste le parole del Nazionale italiano: “Quello che per me è un vero padre è Corrado Grabbi. Lui mi ha tolto dalla strada, mi ha fatto conoscere la realtà del calcio e quella della vita. Ogni giorno gli sono grato, gli devo molto, se ora sono qui ad alti livelli è an che per merito suo. Ancora adesso mi chiama per darmi consigli, mi segue”. Sulla Juventus: “Mister Allegri che mi ha dato fiducia anche se in quegli anni ero un po’ una testa calda… Mi ha fatto giocare, ha creduto in me. E io gli sarò sempre grato. Sinceramente un po’ mi è dispiaciuto andare via dalla Juve. La Juve mi ha dato tutto, sono cresciuto ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 24 aprile 2021) Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’attaccante del PSG, in prestito dal Tottenham, Moise, ha parlato anche del passato, della sua storia, dellae del futuro. Queste le parole del Nazionale italiano: “Quello che per me è un vero padre è Corrado Grabbi. Lui mi ha tolto dalla strada, mi ha fatto conoscere la realtà del calcio e quella della vita. Ogni giorno gli sono grato, gli devo molto, se ora sono qui ad alti livelli è an che per merito suo. Ancora adesso mi chiama per darmi consigli, mi segue”. Sullantus: “Mister Allegri che mi ha dato fiducia anche se in quegli anni ero un po’ una testa calda… Mi ha fatto giocare, ha creduto in me. E io gli sarò sempre grato. Sinceramente un po’ mi èandare via dalla. Lami ha dato tutto, sono cresciuto ...

