Covid, nuovo picco di casi: 893mila in 24 ore - Vaccini, un miliardo le dosi somministrate nel mondo (Di sabato 24 aprile 2021) I casi di Covid - 19 registrati nelle ultime 24 ore superano quota 893mila, segnando così un nuovo picco. Intanto la campagna vaccinale prosegue: nel mondo è stato superato il milione di dosi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 24 aprile 2021) Idi- 19 registrati nelle ultime 24 ore superano quota, segnando così un. Intanto la campagna vaccinale prosegue: nelè stato superato il milione di...

Advertising

TgLa7 : #Covid: in #Giappone nuovo stato d'emergenza a tre mesi dalle #Olimpiadi - Agenzia_Italia : In India 1 milione di contagi Covid in tre giorni, nuovo record di morti in un giorno - borghi_claudio : Scusi ministro @msgelmini perchè lei dice che vuole il #coprifuoco alle 22 perchè 'l'ha detto il CTS'… - EleonoraAlucard : @robersperanza VAFFANCULO DELINQUENTE,CERCA DI MORIRE DI COVID,DI UNO COME TE E DI TUTTI I COMUNISTI,NON SAPPIAMO C… - UispVela : Cari affiliati e tesserati Uisp, dal 26 aprile sarà finalmente possibile uscire in barca nelle zone gialle e nel ri… -