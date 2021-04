Covid | è il caos totale | si preannuncia una strage

Leggi su chenews

(Di sabato 24 aprile 2021) Ilnon arresta la sua folle corsa. In particolare in India la situazione è ormai fuori controllo con i contagi in costante crescita.– India (GettyImages)Pensavamo di aver toccato il fondo a livello mondiale, invece no, stiamo scavando oltre. Ilnon si ferma e corre veloce da respiro a respiro infettando fette sempre più grosse di popolazione. La preoccupazione è tanta, in particolar modo in India. I dati sono allarmanti, è unache non si ferma. C’è paura a livello mondiale perché mai come questa volta, bisogna uscire insieme da questa pandemia. Si perché finché ci sarà anche solo un essere umano infettato, rischieremo sempre di ripartire. Nella giornata di ieri in India sono stati segnalati 332.730 casi e 2.263 decessi. Sono in assoluto i numeri più alti per un paese ...