Covid | all’orizzonte la ripresa dei pellegrinaggi Come e quando?

Leggi su lalucedimaria

(Di sabato 24 aprile 2021) Una splendida notizia finalmente per l’organizzazione dei, in grave crisi a causa della pandemia, e anche per tutti i pellegrini desiderosi di tornare a visitare i luoghi della fede. Pare infatti,riportano diverse fonti autorevoli, che l’obiettivo comune, tra istituzioni e soggetti del settore, sia quello di puntare allae al ritorno L'articolo proviene da La Luce di Maria.