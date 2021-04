Covid-19, nessun decesso al “San Pio”: 88 i pazienti ricoverati (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – nessun decesso nei reparti Covid dell’Ospedale “San Pio” di Benevento nelle ultime 24 ore: è questo il dato più confortante dell’ultimo bollettino diramato dal principale nosocomio sannita. Si registra inoltre la dimissione di 5 pazienti, tutti residenti nella Provincia di Benevento. Attualmente il numero delle persone che necessitano di un posto letto nel nosocomio di via Pacevecchia sono 88. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –nei repartidell’Ospedale “San Pio” di Benevento nelle ultime 24 ore: è questo il dato più confortante dell’ultimo bollettino diramato dal principale nosocomio sannita. Si registra inoltre la dimissione di 5, tutti residenti nella Provincia di Benevento. Attualmente il numero delle persone che necessitano di un posto letto nel nosocomio di via Pacevecchia sono 88. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

