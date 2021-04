Calcio: Ghirelli, 'vicenda Virtus mi turba, non avrei mai voluto apprendere questa notizia' (Di sabato 24 aprile 2021) Firenze, 24 apr. - (Adnkronos) - “La vicenda di presunta violenza sessuale che vede imputati cinque calciatori e che coinvolgerebbe una giovane ragazza mi turba come dirigente sportivo e come uomo di famiglia". Così Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, in merito alla vicenda che vede coinvolti 5 giocatori della Virtus Verona, rinviati a giudizio per presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza. “Chiaramente la giustizia deve fare il suo corso, è opportuno salvaguardare il profilo processuale -prosegue Girelli in una nota- Tuttavia non avrei voluto mai apprendere una simile notizia, da dirigente perché vengono messi in discussione valori come il rispetto dell'altro, che noi professiamo anche fuori dal campo. C'è al ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021) Firenze, 24 apr. - (Adnkronos) - “Ladi presunta violenza sessuale che vede imputati cinque calciatori e che coinvolgerebbe una giovane ragazza micome dirigente sportivo e come uomo di famiglia". Così Francesco, Presidente della Lega Pro, in merito allache vede coinvolti 5 giocatori dellaVerona, rinviati a giudizio per presunta violenza sessuale nei confronti di una ragazza. “Chiaramente la giustizia deve fare il suo corso, è opportuno salvaguardare il profilo processuale -prosegue Girelli in una nota- Tuttavia nonmaiuna simile, da dirigente perché vengono messi in discussione valori come il rispetto dell'altro, che noi professiamo anche fuori dal campo. C'è al ...

