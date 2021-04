Calabria e Sicilia tra le 5 regioni in "arancione". Sardegna resta unica zona rossa (Di sabato 24 aprile 2021) L’Italia torna ancora tingersi di giallo. Sono, infatti, in area arancione solo 5 regioni: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta (la Sardegna unica regione rossa). Tutte le altre regioni... Leggi su feedpress.me (Di sabato 24 aprile 2021) L’Italia torna ancora tingersi di giallo. Sono, infatti, in areasolo 5: Basilicata,, Puglia,e Valle d’Aosta (laregione). Tutte le altre...

Advertising

TgLa7 : Il ministro della Salute, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore dal 26 aprile: in #zonarossa l… - TgrRai : #COVID19 La Sardegna resta in area rossa. In area arancione Basilicata , Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d'Aost… - Agenzia_Ansa : L'Italia torna a tingersi di giallo. Solo la Sardegna resta in rosso. In area arancione solo cinque Regioni: Basili… - gjeni_u : RT @MusArcheoRC: La #giornatamondialedellaterra volge al termine! La celebriamo con questo scatto in cui le coste della Calabria e della S… - tempostretto : Un nuovo articolo: (Aiop Sicilia: in pandemia ospedali privati al fianco della Regione) è stato pubblicato su: Temp… -