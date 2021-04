Benevento-Udinese, Inzaghi: “Fondamentale fare una grande gara, vogliamo vincere” (Di sabato 24 aprile 2021) Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi, alla vigilia del match contro l’Udinese valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha parlato in conferenza stampa: “Domani sarà Fondamentale fare una grande gara al di là del risultato. Giochiamo in casa, purtroppo non ci saranno i nostri tifosi, ma abbiamo la possibilità di fare una grande partita. Dobbiamo cercare di dare il meglio, sapendo che il campionato non finisce domani. E’ una gara che vogliamo vincere. Conosciamo bene l’Udinese. Si tratta di una squadra tosta. Non mi aspettavo fosse in quella posizione perché ha dei calciatori molto forti”. “Li abbiamo già battuti all’andata, sarà ... Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Il tecnico delFilippo, alla vigilia del match contro l’valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021, ha parlato in conferenza stampa: “Domani saràunaal di là del risultato. Giochiamo in casa, purtroppo non ci saranno i nostri tifosi, ma abbiamo la possibilità diunapartita. Dobbiamo cercare di dare il meglio, sapendo che il campionato non finisce domani. E’ unache. Conosciamo bene l’. Si tratta di una squadra tosta. Non mi aspettavo fosse in quella posizione perché ha dei calciatori molto forti”. “Li abbiamo già battuti all’andata, sarà ...

