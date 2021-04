Advertising

wang081172ye : RT @brunobando: Approvato il Recovery: 'Disco verde dall'Ue'. Prorogato il superbonus e più soldi da investire - Pietro_NCal : RT @ilgiornale: Approvato dall'Europa il Recovery plan italiano: il Pnrr portato in Consiglio dei ministri da Mario Draghi verrà discusso i… - ilgiornale : Approvato dall'Europa il Recovery plan italiano: il Pnrr portato in Consiglio dei ministri da Mario Draghi verrà di… - brunobando : Approvato il Recovery: 'Disco verde dall'Ue'. Prorogato il superbonus e più soldi da investire… - albertoslife : Raga hanno approvato il recovery plan -

Ultime Notizie dalla rete : Approvato Recovery

Di questi, 31 sono localizzati in un piano complementare di risorse italiane allo scopo di finanziare progetti presentati dai ministeri che non rientrano nel. Le novità delNessuna ...... 10,26 già stanziati e 8,25 di risorse del fondo extra, dote però ritenuta non sufficiente ...consentire ristrutturazioni in ambito privato e non con notevole agevolazione fiscale è...Recovery plan, gli obiettivi del PNRR. Quattro riforme: Pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione e concorrenza. Vocazione ecologica e digitale ...Al Sud andrà il 40% dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in totale 82 miliardi. Per la digitalizzazione arriveranno 14,58 mld (36,1% del totale), per la rivoluzione verde e transizio ...