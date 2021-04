Uomini e donne, 'Sei ingrassata?': ex corteggiatrice sbotta con i followers (Di venerdì 23 aprile 2021) La pubblicazione di un video in costume ha scatenato 'le fantasie' di alcuni utenti che hanno scritto a Vittoria Deganello chiedendole se avesse messo qualche chilo. L'influencer ha invitato tutti a ... Leggi su today (Di venerdì 23 aprile 2021) La pubblicazione di un video in costume ha scatenato 'le fantasie' di alcuni utenti che hanno scritto a Vittoria Deganello chiedendole se avesse messo qualche chilo. L'influencer ha invitato tutti a ...

Advertising

davidefaraone : Per lui lo stupro è «qualcosa che può accadere in una serata alcolica». Non aggiungo altro sulla misoginia, gli ste… - riotta : Quanti silenzi sulla requisitoria di Grillo su stupro politica e giustizia. Quante ipocrisie quante complicità quan… - ernestocarbone : Nel 1974 Quando Golda Meir era primo ministo , un ministro le chiese di imporre un coprifuoco per le donne, per por… - Dida_ti : RT @franz_332: Si festeggia oggi in Catalogna la giornata degli innamorati. La tradizione vuole che in questa giornata tutti gli uomini reg… - ilNic83 : @Sargans2 La paura della morte degli uomini e donne soia è il risultato del mondo post cristiano in cui il nuovo Di… -