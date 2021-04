Ligue 1 2020 2021 | Marsiglia ok | 3-1 al Reims

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ilnon delude le aspettative e batte ilper 3-1. Nell’anticipo della trentaquattresima giornata di Premier League, la squadra di Sampaoli si è imposta sui padroni di casa grazie ai gol di Payet (41? e 76?), Milik (46?) mentre non è bastato alil gol di Mbuku al 38? per l’iniziale 1-0. Poi la rimonta del, agevolata dal doppio giallo sventolato a Faes al 69?. All’81’ annullato col var un gol a Milik per il fuorigioco. La sostanza non cambia: ilsale a 55 punti in classifica, ilresta a 41. SportFace.