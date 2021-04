Lega, Corrotti-Bevilacqua: finalmente riqualificazione Colle Salario (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Dopo anni di abbandono in un progressivo deterioramento delle condizioni di vita, vediamo il coronamento di anni trascorsi tenendo alta l’attenzione sul degrado in cui si trovavano le strade ex Ater di Colle Salario, nel Municipio III di Roma, che finalmente torneranno al livello di civilta’ e vivibilita’ richiesto ai quartieri di una capitale europea.” “La riqualificazione dei marciapiedi, la pulizia delle caditoie e l’abbattimento delle barriere architettoniche saranno ora possibili grazie ad un clima di collaborazione in consiglio municipale, al di la’ delle diverse visioni e appartenenze politiche”. Cosi’ in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e responsabile regionale Dipartimento Lega Politiche sociali e Disabilita’ e Fabrizio ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – “Dopo anni di abbandono in un progressivo deterioramento delle condizioni di vita, vediamo il coronamento di anni trascorsi tenendo alta l’attenzione sul degrado in cui si trovavano le strade ex Ater di, nel Municipio III di Roma, chetorneranno al livello di civilta’ e vivibilita’ richiesto ai quartieri di una capitale europea.” “Ladei marciapiedi, la pulizia delle caditoie e l’abbattimento delle barriere architettoniche saranno ora possibili grazie ad un clima di collaborazione in consiglio municipale, al di la’ delle diverse visioni e appartenenze politiche”. Cosi’ in una nota Laura, consigliereRegione Lazio e responsabile regionale DipartimentoPolitiche sociali e Disabilita’ e Fabrizio ...

