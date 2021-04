Il cambiamento climatico sta peggiorando, con impatti sempre più drammatici (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel 2020, il primo anno della pandemia da Covid-19, nonostante la flessione di circa il 6% delle emissioni globali di gas serra - troppo modesta e durata troppo poco - il cambiamento climatico si è ulteriormente aggravato. Sia gli indicatori globali del clima (temperature, concentrazione di gas serra, livello degli oceani, ghiacciai, precipitazioni) sia l’andamento degli eventi ad alto impatto (ondate di calore, siccità, incendi, alluvioni, cicloni tropicali e tempeste) sono tutti peggiorati, secondo il rapporto, appena pubblicato, dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (State of the Global Climate, 2020). Basta una, sintetica e largamente incompleta, citazione degli eventi atmosferici estremi per rendersi conto della situazione drammatica in cui siamo. Nel 2020 alluvioni estese hanno colpito diversi paesi in Africa, larghe zone dell’India e del ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel 2020, il primo anno della pandemia da Covid-19, nonostante la flessione di circa il 6% delle emissioni globali di gas serra - troppo modesta e durata troppo poco - ilsi è ulteriormente aggravato. Sia gli indicatori globali del clima (temperature, concentrazione di gas serra, livello degli oceani, ghiacciai, precipitazioni) sia l’andamento degli eventi ad alto impatto (ondate di calore, siccità, incendi, alluvioni, cicloni tropicali e tempeste) sono tutti peggiorati, secondo il rapporto, appena pubblicato, dell’Organizzazione Meteorologica Mondiale (State of the Global Climate, 2020). Basta una, sintetica e largamente incompleta, citazione degli eventi atmosferici estremi per rendersi conto della situazione drammatica in cui siamo. Nel 2020 alluvioni estese hanno colpito diversi paesi in Africa, larghe zone dell’India e del ...

