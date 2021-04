Giochi in streaming a 1080p su PlayStation Now, aggiornamento vicino (Di venerdì 23 aprile 2021) Ci sono buone notizie per PlayStation Now, il servizio di gaming in streaming che, da questo momento, supporterà i 1080p. Come riportato dalla divisione italiana su Twitter, la qualità dello streaming migliorerà per gli abbonati al servizio, andando oltre i 720p attuali. Al momento non si sa ancora quando verrà rilasciato l’aggiornamento: il colosso nipponico ha reso noto che la release arriverà nel giro di qualche settimana negli Stati Uniti, in Europa, in Canada ed in Giappone, ovvero in tutti quei territorio in cui è disponibile l’ecosistema. PlayStation Now inizierà a supportare lo streaming di Giochi a 1080p questa settimana. L'update avverrà nel corso delle prossime settimane in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, dove ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Ci sono buone notizie perNow, il servizio di gaming inche, da questo momento, supporterà i. Come riportato dalla divisione italiana su Twitter, la qualità dellomigliorerà per gli abbonati al servizio, andando oltre i 720p attuali. Al momento non si sa ancora quando verrà rilasciato l’: il colosso nipponico ha reso noto che la release arriverà nel giro di qualche settimana negli Stati Uniti, in Europa, in Canada ed in Giappone, ovvero in tutti quei territorio in cui è disponibile l’ecosistema.Now inizierà a supportare lodiquesta settimana. L'update avverrà nel corso delle prossime settimane in Europa, Stati Uniti, Canada e Giappone, dove ...

