Circular economy, al via quarta edizione contest nazionale di SeedUp (Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – Al via la call per la quarta edizione del contest nazionale di SeedUp "Dall'idea all'impresa green" rivolto alle start up che operano nella green e Circular economy, in particolare nei settori agrifood, mobilità sostenibile, energie rinnovabili, waste management ed economia circolare. "Il nostro obiettivo è quello di essere al fianco ai giovani innovatori italiani per cercare di accompagnare e aiutare tutte le neo imprese che si stanno cimentando nella transizione ecologica", dice Angelo Bruscino, consigliere d'amministrazione della Green Energy Holding, nel corso della presentazione dell'iniziativa, sottolineando che "il futuro del mondo è legato al cambiamento epocale che dovremo realizzare nei prossimi anni. Compito non semplice ma alla portata delle ...

