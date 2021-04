Bari, il ritorno di Auteri: “Ho dato una scossa, i calciatori conoscono la verità. Ecco come giocheremo” (Di venerdì 23 aprile 2021) "Abbiamo fatto 4-5 giorni di lavoro. Ho trovato una squadra un po' pessimista, ma è normale".Lo ha detto Gaetano Auteri. Dopo il pareggio contro il Palermo e l'esonero di Massimo Carrera, la dirigenza del Bari ha scelto di affidare ancora una volta la guida tecnica della prima squadra a Gaetano Auteri, tecnico che aveva guidato i Galletti fino al 9 febbraio scorso. E oggi l'allenatore siciliano è intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi trattati, di seguito le sue dichiarazioni."Abbiamo ripreso i concetti che conoscevamo. Di questi giorni di lavoro sono soddisfatto, ho trovato grande disponibilità. Questa squadra, lo ripeto, ha grande qualità. come giocheremo? Al di là dei numeri, che dipendono dall'organico a disposizione e da chi sta meglio, giocheremo ... Leggi su mediagol (Di venerdì 23 aprile 2021) "Abbiamo fatto 4-5 giorni di lavoro. Ho trovato una squadra un po' pessimista, ma è normale".Lo ha detto Gaetano. Dopo il pareggio contro il Palermo e l'esonero di Massimo Carrera, la dirigenza delha scelto di affidare ancora una volta la guida tecnica della prima squadra a Gaetano, tecnico che aveva guii Galletti fino al 9 febbraio scorso. E oggi l'allenatore siciliano è intervenuto in conferenza stampa. Diversi i temi trattati, di seguito le sue dichiarazioni."Abbiamo ripreso i concetti che conoscevamo. Di questi giorni di lavoro sono soddisfatto, ho trovato grande disponibilità. Questa squadra, lo ripeto, ha grande qualità.? Al di là dei numeri, che dipendono dall'organico a disposizione e da chi sta meglio,...

