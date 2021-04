Appalto per le caldaie | tre condanne

Advertising

fattoquotidiano : Sanità, il Cub denuncia la regione Lazio per uso illegittimo di procedure d’appalto. Il sindacalista: “Caporalato d… - AntonioCipullo1 : @FunzPub @renatobrunetta @mara_carfagna ma ci fa o ci è? già è discriminatorio sottolineare i giovani e le donne, q… - Il_Centro : #Abruzzo #23aprile #venerdi #Corruzione #primariosuicida #Pescara #inchiestaappaltoAsl. L'ex manager scarcerato: 'S… - Fratzen13 : @doluccia16 Ci fosse stato ancora il tuttofare, avrebbe fatto un appalto milionario per smontare tutte le ruote inu… - Pannocchio13 : @Peter_Italy Ve la lascio tutta la vostra fiducia nello stato: lo stato, con i suoi ospedali e le sue prigioni, i s… -

Ultime Notizie dalla rete : Appalto per

IL GIORNO

Il ministrole Autonomie non ha dubbi, è l'unica soluzione con cui coniugare il bisogno degli ... E Gelmini ha voluto toccare anche lo spinoso tema dell''politico' di quelle riaperture, tema ...A giugno, infatti, l'amministrazione Ottaviani procederà all'indizione della gara d'dei lavori che dureranno, secondo cronoprogramma, 53 settimane, tanto che,l'estate del prossimo anno, ...Vengono lasciati a marcire in deposito per mesi o addirittura «respinti al mittente» dai ... nonostante il capitolato stipulato tra Ama e Suprema Appalti srl - che gestisce le 6 linee di forno a Prima ...7 milioni concesso nel 2015 al Comune di Ancona per l’adeguamento sismico della scuola elementare. C’è da arrivare all’aggiudicazione provvisoria entro il 6 maggio, così l’appalto sarà assegnato con ...