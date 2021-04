Zoncolan: in attesa del Giro d’Italia ritorna lo sci (Di giovedì 22 aprile 2021) Prenderanno il via domani gli allenamenti di alcuni degli atleti della Nazionale azzurra dello sci che rimarranno fino a domenica assieme allo staff tecnico Nel frattempo PromoTurismoFVG prepara l’accoglienza della Corsa Rosa in programma il 22 maggio Trieste, 22 aprile 2021 – Una tre giorni di sci con gli azzurri per chiudere la stagione dello Zoncolan. Giovanni Borsotti, Emanuele Buzzi, Luca De Aliprandini, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Alex Vinatzer: le stelle dello sci nazionale ritornano in Friuli Venezia Giulia per alcune prove tecniche e gli ultimi allenamenti. Da domani a domenica la cima della Carnia si prepara ad accogliere nuovamente i campioni della squadra maschile, in attesa del Giro d’Italia che tra un mese esatto, sabato 22 maggio, farà tappa ancora una volta sul ... Leggi su udine20 (Di giovedì 22 aprile 2021) Prenderanno il via domani gli allenamenti di alcuni degli atleti della Nazionale azzurra dello sci che rimarranno fino a domenica assieme allo staff tecnico Nel frattempo PromoTurismoFVG prepara l’accoglienza della Corsa Rosa in programma il 22 maggio Trieste, 22 aprile 2021 – Una tre giorni di sci con gli azzurri per chiudere la stagione dello. Giovanni Borsotti, Emanuele Buzzi, Luca De Aliprandini, Stefano Gross, Christof Innerhofer, Alex Vinatzer: le stelle dello sci nazionaleno in Friuli Venezia Giulia per alcune prove tecniche e gli ultimi allenamenti. Da domani a domenica la cima della Carnia si prepara ad accogliere nuovamente i campioni della squadra maschile, indelche tra un mese esatto, sabato 22 maggio, farà tappa ancora una volta sul ...

