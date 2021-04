Zibi Boniek: “Super Lega? Iniziativa banale e piena di errori. Quei club hanno problemi perché non sanno gestire le risorse” (Di giovedì 22 aprile 2021) Zibi Boniek, vicepresidente della UEFA ha così parlato al Corriere dello Sport della Super League: “Ho letto l’intervista ad Andrea Agnelli. E ho scoperto che si voleva fare la SuperLega per aiutare il mondo del calcio. Mi viene da ridere. Ad avere problemi economici sono proprio Quei club lì. Perchè non sanno gestire le risorse, l’ossessione di vincere ha sconfitto il controllo sui costi. Ancora: “Le istituzioni sportive detengono il controllo delle manifestazioni, il rischio economico ricade esclusivamente sui club”. Ma scusa Andrea, perché in anni di esecutivo Uefa non te ne sei lamentato? Senza contare che l’Uefa reinveste i propri proventi”. Sulla Champions ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021), vicepresidente della UEFA ha così parlato al Corriere dello Sport dellaLeague: “Ho letto l’intervista ad Andrea Agnelli. E ho scoperto che si voleva fare laper aiutare il mondo del calcio. Mi viene da ridere. Ad avereeconomici sono propriolì. Perchè nonle, l’ossessione di vincere ha sconfitto il controllo sui costi. Ancora: “Le istituzioni sportive detengono il controllo delle manifestazioni, il rischio economico ricade esclusivamente sui”. Ma scusa Andrea,in anni di esecutivo Uefa non te ne sei lamentato? Senza contare che l’Uefa reinveste i propri proventi”. Sulla Champions ...

