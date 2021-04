Uomini e Donne, anticipazioni 22 aprile: tutti “contro” Gemma Galgani. Esterna di Ida Platano? (Di giovedì 22 aprile 2021) Uomini e Donne, anticipazioni 22 aprile: si riprende con il programma. Vediamo cosa potrebbe accadere. Uomini e Donne, anticipazioni 22 aprile: Gemma ancora interessata a Nicola? Ne sono tutti convinti Gemma Galgani sta conoscendo i cavalieri Roberto e Aldo, ma nella puntata di oggi vedremo che tutti saranno convinti che provi ancora attrazione per il ben più giovane Nicola Vivarelli. Quest’ultimo, peraltro, dimostra di esserle ancora molto vicino. Cosa risponderanno i due (e ovviamente soprattutto Gemma) al parere dello studio? Chi ha incontrato Ida Platano? Sappiamo che Ida Platano è tornata a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 22 aprile 2021)22: si riprende con il programma. Vediamo cosa potrebbe accadere.22ancora interessata a Nicola? Ne sonoconvintista conoscendo i cavalieri Roberto e Aldo, ma nella puntata di oggi vedremo chesaranno convinti che provi ancora attrazione per il ben più giovane Nicola Vivarelli. Quest’ultimo, peraltro, dimostra di esserle ancora molto vicino. Cosa risponderanno i due (e ovviamente soprattutto) al parere dello studio? Chi ha incontrato Ida? Sappiamo che Idaè tornata a ...

