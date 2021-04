Superbonus 110%: proroga fino al 2023 (Di giovedì 22 aprile 2021) Gabriella Lax - Ci saranno anche un'aliquota unica del 75% per tutte le altre agevolazioni immobiliari, ecobonus e sisma bonus standard o bonus facciate. Le linee guida approvate dal Parlamento per il PNRR. Leggi su studiocataldi (Di giovedì 22 aprile 2021) Gabriella Lax - Ci saranno anche un'aliquota unica del 75% per tutte le altre agevolazioni immobiliari, ecobonus e sisma bonus standard o bonus facciate. Le linee guida approvate dal Parlamento per il PNRR.

Advertising

AzzolinaLucia : Era novembre 2020 quando il Sole24ore elogiava il Superbonus 110%. Interessante la lettura che ne venne data. Con… - carlosibilia : L’Italia avrà il Superbonus 110% fino al 2023. In CDM stasera è arrivato l'impegno ufficiale dal Ministro dell'Econ… - marcodimaio : Facili slogan a parte, proroga del #superbonus 110% resta priorità. È evidente che - come ricordato dal ministro Fr… - infoiteconomia : Detrazioni di imposta al 110%: tutti i segreti del superbonus - il_mio_mondo_00 : @tomasomontanari beh, “memoria di chi ha combattuto per salvarci” è ancor più forte come rappresentazione. E sempre… -