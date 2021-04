Stefania Orlando risponde a Salvini sulla maternità surrogata: “Perché non si dice che lo fanno soprattutto gli etero?” (Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri sera Matteo Salvini al Maurizio Costanzo Show si è scagliato contro le coppie gay che ricorrono alla gestazione per altri. Il leader della Lega (Nord) ha detto che “l’utero in affitto è un abominio“. Stefania Orlando da Twitter ha riposto a Salvini facendo notare che la maggior parte delle coppie che ricorrono alla maternità surrogata sono etero. “Chissà Perché quando si parla di utero in affitto e madri surrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sono eterosessuali”. E io aggiungo che le “donne sfruttate che lo fanno per scopi economici” sono proprio quelle in quei paesi dove alle coppie ... Leggi su biccy (Di giovedì 22 aprile 2021) Ieri sera Matteoal Maurizio Costanzo Show si è scagliato contro le coppie gay che ricorrono alla gestazione per altri. Il leader della Lega (Nord) ha detto che “l’utero in affitto è un abominio“.da Twitter ha riposto afacendo notare che la maggior parte delle coppie che ricorrono allasono. “Chissàquando si parla di utero in affitto e madri surrogate si fa riferimento sempre e solo alle coppie omosessuali, non si tiene presente, o forse fa comodo non dire, che la maggior parte delle coppie che ne usufruiscono sonosessuali”. E io aggiungo che le “donne sfruttate che loper scopi economici” sono proprio quelle in quei paesi dove alle coppie ...

